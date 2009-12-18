CodeBaseРазделы
Индикаторы

Williams_Ind - индикатор для MetaTrader 4

Денис Орлов
Доброе время суток!

Перемещаемая панель с индикаторами Б.Вильямса, для стратегии Торговый хаос. Показывает направление индикаторов AO, AC, и MACD.

Индикатор:

Данный Информационный индикатор посвящается всем любителям теорий и методов Билла Вильямса.

Индикатор поможет всем тем, кто только приступил к изучению теорий Б.В. для лучшей визуализации процесса анализа графика, по методу автора. а также может пригодится и всем тем кто постоянно ищет что-то новое пытается изменить к лучшему данный метод. Функция его довольно проста облегчение восприятия сигналов поступающих от индикаторов используеммых в системе Б.В. а также помогает съэкономить столь ценное рабочее место графика.

Панели:

Собственно, публикую я эту панель больше как пример создания информационной панели, статичной и перемещаемой. Также показан пример визуального переключения опций без вызова окна параметров.

Williams_Inds.mq4 - представляет код перемещаемой в ручную по графику панели.

Williams_IndsS.mq4 - статичная панель с предварительной настройкой положения.

Перемещаемая панель.

Панель позиционируется по отношению к барам графика, считая от первого видимого слева, и цене по отношению к максимальной по шкале графика. Алгоритм не самый удобный и имеет некоторые неудобства при переключении TF.

Чтобы передвинуть панель на нужное место, нужно выделить ее контур(прямоугольник), двойным щелчком, и за центр перетащить его по графику. С приходом нового тика, содержимое панели также "догонит" контур.

Перемещать вручную можно только в направлениях ввниз и вправо от предидущего местоположения. Если вы перестарались, то следует нажать клавишу DELETE, чтобы удалить выделенный контур.

После этого контур и панель восстановится в левом верхнем углу экрана, и можно будет начать перетаскивание сначала.

Кроме стрелок и подписей индикаторов на панели есть два маленьких значка: рука и звоночек.

"Рука" служит для включения выключения ручного перетаскивания. Выключение закрепляет панель.Включение выключение происходит также выделением значка "руки" и удалением его клавишей DELETE, или через меню.

Значок восстанавливается другим цветом и с переключенной опцией.

Также работает и "звоночек", который дает сигнал о однонаправленном движении индикаторов, и автоматически выключается.

Статическая панель.

Статическая панель устроена проще и управляется параметрами координат в пикселях, и угол положения - corner.

***

Обе панели имеют две цветовые темы для белого и черного графиков, кому как нравится.

Параметр White_Chart_Theme(Тема белого графика) определяет какую из тем использовать.

Заключение.

На этом примере вы сами можете создавать наиболее удобные для вас информационные панели.

