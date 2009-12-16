CodeBaseРазделы
MorningFlat_V3 - индикатор для MetaTrader 4

Ihor Herasko
По "просьбам трудящихся" к параметрам StartHour и EndHour добавлены параметры StartMinute и EndMinute.

Данная версия пока ограничена текущими сутками. К примеру, нельзя указать начало интервала 23.15, а окончание в 6.30. И начало, и конец должны принадлежать одним суткам. Также стоит учитывать, что если в параметре "минуты" вы поставили 15, то особого смысла использовать индикатор на таймфреймах выше М15 нет. То же самое касается указания чисел кратных только единице. В таком случае таймфрейм для использования уменьшается до М1.


