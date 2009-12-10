CodeBaseРазделы
Индикатор OrderBalans. Визуализация торговли - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Просмотров:
8443
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
При одновременной торговле на нескольких валютных парах необходимо знать информацию по каждой торговой паре отдельно. Индикатор "OrderBalans" показывает все ордера по данной паре, доход, и прочие параметры. При этом отпадает необходимость держать открытым окно терминала.

Во второй строке выводится общий баланс, свободные средства и максимольно возможный объем сделки по данной валютной паре (максимальный лот).

SL и TP показывают не значения стопов, а приближение к ним. Это помогает при ручном трейлинге.

Вся информация выводится в окне текущего финансового инструмента.

Помимо вывода информации, индикатор отрисовывает линии ордеров в реальном времени (как в тестере).


Советы:

    • Информация может выводится в любом из 4 углов экрана, для этого предусмотрен параметр "corner" (0 -левый верхний угол). Помимо этого можно переместить заголовок вывода ордеров и информация будет отображатья точно под ним (см.рисунок).
    • Можно изменить цвета и тип линий отображаемых ордера, для этого существуют параметры:
    • "STYLE" (0 -сплошная 1 - прерывистая....)
    • "LineBuyColor" (цвет линии Buy)
    • "LineSellColor" (цвет линии Sell)
