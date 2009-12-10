При одновременной торговле на нескольких валютных парах необходимо знать информацию по каждой торговой паре отдельно. Индикатор "OrderBalans" показывает все ордера по данной паре, доход, и прочие параметры. При этом отпадает необходимость держать открытым окно терминала.

Во второй строке выводится общий баланс, свободные средства и максимольно возможный объем сделки по данной валютной паре (максимальный лот).

SL и TP показывают не значения стопов, а приближение к ним. Это помогает при ручном трейлинге.

Вся информация выводится в окне текущего финансового инструмента.

Помимо вывода информации, индикатор отрисовывает линии ордеров в реальном времени (как в тестере).





Советы:

Информация может выводится в любом из 4 углов экрана, для этого предусмотрен параметр "corner" (0 -левый верхний угол). Помимо этого можно переместить заголовок вывода ордеров и информация будет отображатья точно под ним (см.рисунок).