Индикатор OrderBalans. Визуализация торговли - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 8443
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
При одновременной торговле на нескольких валютных парах необходимо знать информацию по каждой торговой паре отдельно. Индикатор "OrderBalans" показывает все ордера по данной паре, доход, и прочие параметры. При этом отпадает необходимость держать открытым окно терминала.
Во второй строке выводится общий баланс, свободные средства и максимольно возможный объем сделки по данной валютной паре (максимальный лот).
SL и TP показывают не значения стопов, а приближение к ним. Это помогает при ручном трейлинге.
Вся информация выводится в окне текущего финансового инструмента.
Помимо вывода информации, индикатор отрисовывает линии ордеров в реальном времени (как в тестере).
Советы:
- Информация может выводится в любом из 4 углов экрана, для этого предусмотрен параметр "corner" (0 -левый верхний угол). Помимо этого можно переместить заголовок вывода ордеров и информация будет отображатья точно под ним (см.рисунок).
- Можно изменить цвета и тип линий отображаемых ордера, для этого существуют параметры:
- "STYLE" (0 -сплошная 1 - прерывистая....)
- "LineBuyColor" (цвет линии Buy)
- "LineSellColor" (цвет линии Sell)
