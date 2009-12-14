Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
DailyRange - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4508
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
BackToFuture
Назад В Будущее рисует в тестере предстоящие бары заранее, инструмент исследования.Auto-Fibonacci
Индикатор создает разметку Фибоначчи на графике и автоматически ее обновляет. Количество баров и метод расчета можно изменять в настройках.
WOCTS_v.0.1.1.mq4
Считает количество пройденых тиков за определенное время.Мультивалютный индикатор MultiCCI PRICE
Мультивалютный индикатор