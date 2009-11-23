Ставь лайки и следи за новостями
HardLevels - индикатор для MetaTrader 4
Описание:
Существует множество индикаторов, показывающих уровни поддержки/сопротивления. Это один из них.
Он позволяет использовать несколько таймфреймов и имеет множество параметров для настройки.
Также он содержит фильтр для показа наиболее значимых уровней.
Полное описание вы найдете здесь...
Примечание редакции:
Данный индикатор является зеркальным переводом английской версии.
Если у вас есть вопросы или пожелания к автору, лучше задать их в комментариях к оригинальной версии или связаться с автором в личке.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8963
