Индикаторы

HardLevels - индикатор для MetaTrader 4

Rafal Dubiel
Просмотров:
6291
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Существует множество индикаторов, показывающих уровни поддержки/сопротивления. Это один из них.

Он позволяет использовать несколько таймфреймов и имеет множество параметров для настройки.

Также он содержит фильтр для показа наиболее значимых уровней.

Полное описание вы найдете здесь...



Примечание редакции:

Данный индикатор является зеркальным переводом английской версии.

Если у вас есть вопросы или пожелания к автору, лучше задать их в комментариях к оригинальной версии или связаться с автором в личке.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8963

