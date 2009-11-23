Ставь лайки и следи за новостями
Rabbit - индикатор для MetaTrader 4
- 15403
Rabbit v04.11.13 строит истинные уровни поддержки/сопротивления.
Настройки индикатора:
* SubLevels = False (отображение подуровней посередине между основными уровнями);
* Yesterday = 0 (смещение во времени, по умолчанию "0" (показывает уровни для текущего дня), при "1", "2", "3"... - показывает уровни для предыдущих дней (вчера, позавчера и т. д.), при значении "-1" показывает уровни на завтра);
* Levels = 22 (количество уровней);
* FontSize = 14 (размер шрифта);
* FontColor = Black (цвет шрифта);
* LineColor = DeepSkyBlue (цвет уровней).
