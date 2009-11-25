CodeBaseРазделы
в карман
CLOCK MT4 - индикатор для MetaTrader 4

Nikita
Просмотров:
8552
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор показывают прибыль или убыток по валюте, диапазон валюты за последние периоды, и т.д. Довольно удобно, все необходимая информация находится в одном месте.

P.S. Для тех, кто не дружит с программированием, выкладываю подправленные часики.

"CLOCK MT4", вот так они выглядят на периодах М1, М5, М15, М30 и М60.

-11.39$ D/188, M15/3 п = 4:20, 10:49:20

-11.39$ показывают прибыль или убыток в ($) по валюте, D/188, показывает диапазон валюты за день, M15/3 п, -- M15= период валюты, /3 п = количество пунктов за этот период, = 4:20, столько времени прошло от начала периода валюты, 10:49:20 время с секундами. вот так они выглядят на периодах Н4, D1, W1, MN1.

-11.39$. H1/67, H4/123, D/188, W/214, M/553. 10:49:20

-11.39$ показывают прибыль или убыток в ($) по валюте, H1/67, показывает диапазон валюты за последний час, H4/123, показывает диапазон валюты за последний 4 часа, D/188, показывает диапазон валюты за текущий день, W/214, показывает диапазон валюты за текущую неделю, M/553. показывает диапазон валюты за текущий месяц, Нормально показывает в МetaТrader 4, с 5 знаками. Плюс, в зависимости, прибыль или убыток по валюте, меняется цвет «ЧАСИКОВ». Все настройки в коде. Мне понравились, довольно удобно, все необходимая информация, находится в одном месте. Всем успехов.

P.S. Для тех, кто не дружит с программированием, выкладываю подправленные часики с учетом пожеланий. Интуитивно все понятно.

