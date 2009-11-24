Данный индикатор показывает отклонения скользящих средних по валютной паре, с учетом заданных гармоник колебаний валютных индексов.

Т.е. роль основной гармоники выполняет обычная простая скользящая средняя, с заданным периодом, на выбранной валютной паре. Далее, рассчитывается разность скользящих средних с заданными периодами по каждому из индексов, входящих в кластер (EUR, USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD), выраженная в пунктах.



Индексы рассчитываются как абсолютные значения с использованием среднего геометрического. Расчет каждого из восьми буфер индикатора, представляет собой : значение МА по паре+(значение «быстрой» МА по индексу-значение «медленной» МА по индексу). Тем самым, для каждой из восьми МА по паре, с одинаковыми периодами, добавляется «вес» одного из индексов кластера. Данный способ расчета и отображения кластерного движения валютных пар, позволяет увидеть «кластерный срез» рынка в любой момент времени, не привязываясь к каким-либо точкам отсчета и пр.

Для работы индикатора, требуются котировки семи валютных пар EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD. Индикатор работает в главном окне, на любой из 28 пар вышеуказанного кластера.

Режим all_idx_mode, позволяет выбрать-отображать движение всех восьми индексов кластера (положение true) или отображать только два буфера-с индексами только базовой валюты и валюты котировки (положение false).

Переменная «period» определяет период скользящей средней рассчитываемой па выбранной валютной паре. Значение «period2» задает период «быстрой» МА, рассчитываемой по индексу. Значение «period2» требует ввода периода «медленной» МА, рассчитываемой по индексу. Значение MA_Method, позволяет выбрать алгоритм сглаживания скользящей (0-простое, 1-экспоненциальное, 2-сглаженное, 3-линейно-взешенное). Переменная «Price» задает, по каким ценовым константам будут рассчитываться средние. Значение «Shift» стоит изменять, если потребуются сдвинутые скользящие средние, по оси времени.

Индикатор не стоит использовать для поиска уровней поддержки или сопротивления. Основным сигналом является относительное взаиморасположение кластерных скользящих.



Например, ниже на рисунке (Рис.1), при выключенном мультивалютном отображении (all_idx_mode=false), восходящий тренд определяется тем, что скользящие растут, но при этом, скользящая с «весом» фунта растет быстрее (т.е. находится выше) скользящей средней с весом американского доллара. В режиме all_idx_mode=false, индексы базовой и котируемой валюты, определяются автоматически.

Рис. 1

Более интересные данные, получаются при включенном мультивалютном режиме (all_idx_mode=true).





Рис. 2





Рис. 3

Индикатор открыт на валютной паре GBPJPY (Рис. 2). Рассмотрю для примера движение скользящей с весом новозеландского доллара и британского фунта.

На рисунке видно, что 2009.11.18 09:00, новозеландец начал падение относительно евро, фунт при этом находился ниже новозеландца. А значит, если открыта короткая позиция по паре GBPNZD, Закрывать ее пока не стоит. Но и открываться нет смысла-потому как новозеландец, как и фунт, снижается.

2009.11.18 в 22:00 новозеландец снизился, относительно американского доллара, фунт при этом начал замедляться. 2009.11.19 в 02:00 новозеландский доллар снизился относительно японской йены, а фунт вместе с тем замедлил падение. Дорога вниз открыта, можно рискнуть и купить британский фунт за новозеландский доллар. Если открыта короткая позиция по GBPNZD, ее стоит смело закрыть. 2009.11.19 в 06:00, сделка подтверждена, позицию стоит держать до начала коррекции (2009.11.20 10:00).

Таким образом, индикатор позволяет проводить анализ по всем 28 парам кластера, при этом рассматривая только один открытый график.



Индикатор, по причине использования скользящих средних является отстающим, но тем не менее, использовать его для мультивалютного анализа, предпочтительно.