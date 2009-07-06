Ставь лайки и следи за новостями
Ravi - индикатор для MetaTrader 4
//-------------------------------------------------------------------- // ravi.mq4 //--------------------------------------------------------------- 1 -- #property copyright "Copyright © Roman Shiredchenko, 2009" //-------------------------------------------------------------------- #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 1 // Количество буферов #property indicator_color1 Blue // Цвет линии 0 буфера #property indicator_level1 1 #property indicator_level2 -1 //--------------------------------------------------------------- 2 -- //---- indicator parameters extern int History =5000; // Колич.баров в расчётной истории extern int Period1=7; extern int Period2=65; double Line_0[]; // Инд. массив ravi //--------------------------------------------------------------- 4 -- int init() // Специальная функция init() { SetIndexBuffer(0,Line_0); // Назначение массива буферу SetIndexStyle (0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,2);// Стиль линии IndicatorShortName("ravi_base"); //--------------------------------------------------------------- 5 -- return; // Выход из спец. функции init() } //--------------------------------------------------------------- 8 -- int start() // Специальная функция start() { //--------------------------------------------------------------- 9 -- double SMA1, SMA2; // 2 МА для расчета значений индикатора // формyла (SMA1-SMA2)*100)/SMA2; int i, // Индекс бара n, // Формальн. параметр(индекс бара) Counted_bars; // Количество просчитанных баров //-------------------------------------------------------------- 10 -- Counted_bars=IndicatorCounted(); // Количество просчитанных баров i=Bars-Counted_bars-1; // Индекс первого непосчитанного if (i>History-1) // Если много баров то .. i=History-1; // ..рассчитывать заданное колич. //-------------------------------------------------------------- 11 -- while(i>=0) // Цикл по непосчитанным барам { //-------------------------------------------------------- 12 -- SMA1=iMA(NULL,0,Period1,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,i); // Значение МА1 SMA2=iMA(NULL,0,Period2,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,i); // Значение МА2 Line_0[i] =0; if (SMA2>0) Line_0[i] = ((SMA1-SMA2)*100)/SMA2; // Индик. массив линии ravi //-------------------------------------------------------- 13 -- i--; // Расчёт индекса следующего бара //-------------------------------------------------------- 14 -- } return; // Выход из спец. ф-ии start() } //-------------------------------------------------------------- 15 --
Описание: индикатор изображен в отдельном окне синим цветом. См. рави.bmp, стрелочки указывают продажу и покупку, обязательно использование наряду с другими индикаторами, работает в советнике, на истории и в настоящем времени без сбоев. Во внешних переменных период1 и период2 задаются периоды скользящих средних значений для временного таймфрейма день - это 7 и 65, сутки и квартал, для час или менее 12 и 72 либо 24 и 120, уровни +1 и -1 - для дней, -0.3 и +0.3 - для час и менее. Строки кода закомментированы. Интерпретация показаний в соответствии с документацией (дополнительно см. http://matfinance.narod.ru/files/video/trading/video/tehnicheskiy_analiz_indikatori.html).
По просьбе Aleks_Ivan добавлен уровень FIBO 200,и середина флэта,а трейдера gss численные значения цены.есть опции отключения/включения функций.ind_SupportEX
ind_SupportEX
Уровни строятся на основе наблюдения того, что цена закрывает разрывы - безоткатные движения.exp_Amstell
Советник без СЛ.