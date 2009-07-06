//-------------------------------------------------------------------- // ravi.mq4 //--------------------------------------------------------------- 1 -- #property copyright "Copyright © Roman Shiredchenko, 2009" //-------------------------------------------------------------------- #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 1 // Количество буферов #property indicator_color1 Blue // Цвет линии 0 буфера #property indicator_level1 1 #property indicator_level2 - 1 //--------------------------------------------------------------- 2 -- //---- indicator parameters extern int History = 5000 ; // Колич.баров в расчётной истории extern int Period1 = 7 ; extern int Period2 = 65 ; double Line_0 [ ] ; // Инд. массив ravi //--------------------------------------------------------------- 4 -- int init ( ) // Специальная функция init() { SetIndexBuffer ( 0 , Line_0 ) ; // Назначение массива буферу SetIndexStyle ( 0 , DRAW_LINE , STYLE_SOLID , 2 ) ; // Стиль линии IndicatorShortName ( "ravi_base" ) ; //--------------------------------------------------------------- 5 -- return ; // Выход из спец. функции init() } //--------------------------------------------------------------- 8 -- int start ( ) // Специальная функция start() { //--------------------------------------------------------------- 9 -- double SMA1 , SMA2 ; // 2 МА для расчета значений индикатора // формyла (SMA1-SMA2)*100)/SMA2; int i , // Индекс бара n , // Формальн. параметр(индекс бара) Counted_bars ; // Количество просчитанных баров //-------------------------------------------------------------- 10 -- Counted_bars = IndicatorCounted ( ) ; // Количество просчитанных баров i = Bars - Counted_bars - 1 ; // Индекс первого непосчитанного if ( i > History - 1 ) // Если много баров то .. i = History - 1 ; // ..рассчитывать заданное колич. //-------------------------------------------------------------- 11 -- while ( i > = 0 ) // Цикл по непосчитанным барам { //-------------------------------------------------------- 12 -- SMA1 = iMA ( NULL , 0 , Period1 , 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE , i ) ; // Значение МА1 SMA2 = iMA ( NULL , 0 , Period2 , 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE , i ) ; // Значение МА2 Line_0 [ i ] = 0 ; if ( SMA2 > 0 ) Line_0 [ i ] = ( ( SMA1 - SMA2 ) * 100 ) / SMA2 ; // Индик. массив линии ravi //-------------------------------------------------------- 13 -- i - - ; // Расчёт индекса следующего бара //-------------------------------------------------------- 14 -- } return ; // Выход из спец. ф-ии start() } //-------------------------------------------------------------- 15 --





Описание: индикатор изображен в отдельном окне синим цветом. См. рави.bmp, стрелочки указывают продажу и покупку, обязательно использование наряду с другими индикаторами, работает в советнике, на истории и в настоящем времени без сбоев. Во внешних переменных период1 и период2 задаются периоды скользящих средних значений для временного таймфрейма день - это 7 и 65, сутки и квартал, для час или менее 12 и 72 либо 24 и 120, уровни +1 и -1 - для дней, -0.3 и +0.3 - для час и менее. Строки кода закомментированы. Интерпретация показаний в соответствии с документацией (дополнительно см. http://matfinance.narod.ru/files/video/trading/video/tehnicheskiy_analiz_indikatori.html).