Ravi - индикатор для MetaTrader 4

//--------------------------------------------------------------------
// ravi.mq4 
//--------------------------------------------------------------- 1 --
#property copyright "Copyright © Roman Shiredchenko, 2009"
//--------------------------------------------------------------------
#property indicator_separate_window 
#property indicator_buffers 1      // Количество буферов
#property indicator_color1  Blue    // Цвет линии 0 буфера

#property  indicator_level1  1
#property  indicator_level2  -1
//--------------------------------------------------------------- 2 --
//---- indicator parameters 

extern int History    =5000;      // Колич.баров в расчётной истории
extern int Period1=7; 
extern int Period2=65; 

double
   Line_0[];                        // Инд. массив  ravi 
    
//--------------------------------------------------------------- 4 --

int init()                          // Специальная функция init()
  {
   SetIndexBuffer(0,Line_0);        // Назначение массива буферу
   SetIndexStyle (0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,2);// Стиль линии
   
   IndicatorShortName("ravi_base");
//--------------------------------------------------------------- 5 --
   
   return;                          // Выход из спец. функции init()
  }

//--------------------------------------------------------------- 8 --
int start()                         // Специальная функция start()
  {
//--------------------------------------------------------------- 9 --
  
   double
   SMA1,  SMA2;                  // 2 МА для расчета значений индикатора 
                                 // формyла (SMA1-SMA2)*100)/SMA2; 
                             
   int
   i,                            // Индекс бара
   n,                            // Формальн. параметр(индекс бара)
   Counted_bars;                 // Количество просчитанных баров 

//-------------------------------------------------------------- 10 --
   Counted_bars=IndicatorCounted(); // Количество просчитанных баров 
   i=Bars-Counted_bars-1;           // Индекс первого непосчитанного
   if (i>History-1)                 // Если много баров то ..
      i=History-1;                  // ..рассчитывать заданное колич.
//-------------------------------------------------------------- 11 --
   while(i>=0)                      // Цикл по непосчитанным барам
     {
      //-------------------------------------------------------- 12 --
        
      SMA1=iMA(NULL,0,Period1,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,i); // Значение  МА1
      SMA2=iMA(NULL,0,Period2,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,i); // Значение  МА2
      
      Line_0[i] =0; 
      if (SMA2>0) Line_0[i] = ((SMA1-SMA2)*100)/SMA2;    //  Индик. массив линии ravi
      //-------------------------------------------------------- 13 --
      i--;                          // Расчёт индекса следующего бара
      //-------------------------------------------------------- 14 --
     }
   return;                          // Выход из спец. ф-ии start()
  }
//-------------------------------------------------------------- 15 --


Описание: индикатор изображен в отдельном окне синим цветом. См. рави.bmp, стрелочки указывают продажу и покупку, обязательно использование наряду с другими индикаторами, работает в советнике, на истории и в настоящем времени без сбоев. Во внешних переменных период1 и период2 задаются периоды скользящих средних значений для временного таймфрейма день - это 7 и 65, сутки и квартал, для час или менее 12 и 72 либо 24 и 120, уровни +1 и -1 - для дней, -0.3 и +0.3 - для час и менее. Строки кода закомментированы. Интерпретация показаний в соответствии с документацией (дополнительно см. http://matfinance.narod.ru/files/video/trading/video/tehnicheskiy_analiz_indikatori.html).

