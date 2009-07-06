CodeBaseРазделы
Индикаторы

Уровни поддержки и сопротивления - индикатор для MetaTrader 4

Avals
Просмотров:
9609
Рейтинг:
(1)
Опубликован:
Обновлен:
Безоткатное движение (БД) вверх определяю как последовательность растущих баров у которых хай последующего выше хая предыдущего, а так же лоу последующего выше лоу предыдущего. И так пока не нарушится хотя бы одно правило. Когда нарушается, БД сфомировано. Уровнем поддержки будет хай бара перед БД. Цена стремится вернуться и заполнить зону БД. Если этого не произошло и цена не закрыла зону БД, а начала формировать второе БД, то это сигнал сильного тренда.

На рисунке пунктиром рисуются уровни. Новый уровень рисуется после формирования БД. Индикатор "помнит" все незакрытые уровни, а закрытые забывает.

