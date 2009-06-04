Закрывает позиции и удаляет отложенные ордера при достижении заданных уровней прибыли или убытков.

Есть возможность управления Magik номером, например у нас работает несколько экспертов с разными Magik. Если поставим 0, то закрывает только ордера, открытые вручную. Описание внутри! Вешать можно на один график, и кто не знает быстрый вызов F7 !