CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

СLOSE_ALL_MAGIK - эксперт для MetaTrader 4

Vitaly Muzichenko
Просмотров:
3936
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Закрывает позиции и удаляет отложенные ордера при достижении заданных уровней прибыли или убытков.

Есть возможность управления Magik номером, например у нас работает несколько экспертов с разными Magik. Если поставим 0, то закрывает только ордера, открытые вручную. Описание внутри! Вешать можно на один график, и кто не знает быстрый вызов F7 !

Индикатор Cronex T Taichi GF Индикатор Cronex T Taichi GF

Модификация индикатора Cronex Taichi.

Elli Elli

Советник на индикаторах: Ichimoku, ADX.

Cross Arbitr Cross Arbitr

Рассчитывает синтетические уровни Bid и Ask для кроссов по прямым соотношениям через USD.

JS_SISTEM_2.1 JS_SISTEM_2.1

Эксперт переделан под дц с 5 знаками