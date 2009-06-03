Смотри, как бесплатно скачать роботов
Индикатор Cronex T Taichi GF - индикатор для MetaTrader 4
12471
Модификация индикатора Cronex Taichi.
Изменения:
добавлены два буфера для цветовой идентификации направления средней по облаку:
- DarkOrange - понижение текущего облака
- DeepSkyBlue - повышение текущего облака
- Blue - SpanA и SpanB равны
Для совместимости с предыдущей версией номера буфферов не переопределялись.
Для счетов с 5 знаком FlatSE умножайте на 10.
