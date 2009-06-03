CodeBaseРазделы
Индикатор Cronex T Taichi GF - индикатор для MetaTrader 4

Sergei Kazachenko
Модификация индикатора Cronex Taichi.

Изменения:

добавлены два буфера для цветовой идентификации направления средней по облаку:

  • DarkOrange - понижение текущего облака
  • DeepSkyBlue - повышение текущего облака
  • Blue - SpanA и SpanB равны

Для совместимости с предыдущей версией номера буфферов не переопределялись.

Для счетов с 5 знаком FlatSE умножайте на 10.

