Модификация индикатора Cronex Taichi.

Изменения:

добавлены два буфера для цветовой идентификации направления средней по облаку:

DarkOrange - понижение текущего облака

DeepSkyBlue - повышение текущего облака

Blue - SpanA и SpanB равны

Для совместимости с предыдущей версией номера буфферов не переопределялись.

Для счетов с 5 знаком FlatSE умножайте на 10.