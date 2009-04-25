Смотри, как бесплатно скачать роботов
AntiAlligator - индикатор для MetaTrader 4
Данный индикатор показывает одни из лучших входов против тренда.
Основан на пробое бычей/медвежей свечи и удаленности от губ аллигатора.
Удаленность от губ задается в уровнях в пунктах. 1-ый уровень - бай, 2 -ой - селл. Возможно изменение параметров аллигатора.
