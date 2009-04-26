CodeBaseРазделы
Индикаторы

Round Numbers - индикатор для MetaTrader 4

Chingiz Gavryushkaev
12809
(6)
Бытует мнение, что в районе круглых чисел (1.20000, 1.21000, и т.д.) цены находят существенную поддержку или сопротивление.

Поэтому дабы не усложнять себе жизнь выставлением горизонтальных линий, мною был разработан индикатор, который легко и просто создает эти уровни.

Параметры:

  • Krug.4isla - цвет уровня;
  • Shirina - ширина уровня;
  • begin - от уровня какой цены начинать строить уровни круглых чисел;
  • Koli4estvo - количество круглых уровней;
  • Shag - шаг уровня, т.е. расстояние между уровнями.

Round Numbers

