Round Numbers - индикатор для MetaTrader 4
- 12809
- Опубликован:
- Обновлен:
Бытует мнение, что в районе круглых чисел (1.20000, 1.21000, и т.д.) цены находят существенную поддержку или сопротивление.
Поэтому дабы не усложнять себе жизнь выставлением горизонтальных линий, мною был разработан индикатор, который легко и просто создает эти уровни.
Параметры:
- Krug.4isla - цвет уровня;
- Shirina - ширина уровня;
- begin - от уровня какой цены начинать строить уровни круглых чисел;
- Koli4estvo - количество круглых уровней;
- Shag - шаг уровня, т.е. расстояние между уровнями.
