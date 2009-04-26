Round Numbers

Бытует мнение, что в районе круглых чисел (1.20000, 1.21000, и т.д.) цены находят существенную поддержку или сопротивление.

Поэтому дабы не усложнять себе жизнь выставлением горизонтальных линий, мною был разработан индикатор, который легко и просто создает эти уровни.

Параметры:

Krug.4isla - цвет уровня;

Shirina - ширина уровня;

begin - от уровня какой цены начинать строить уровни круглых чисел;

Koli4estvo - количество круглых уровней;

Shag - шаг уровня, т.е. расстояние между уровнями.



