CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Gandalf - эксперт для MetaTrader 4

Dmitriy
Просмотров:
4672
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

                                                                                            Мир изменился  ...    Я чувствую это в воде,я чувствую это в земле,

                                                                                             ощущаю в воздухе.Многое,что было прежде - не вернётся никогда...

                                                                                                                                                          "Властелин колец",Толкиен.



 Идея создания советника Gandalf навеяна этой веткой форума.

    Советник держит открытыми один бай и один селл ордеры (вне зависимости друг от друга)

    до тех пор,пока рынок их не закроет с фиксированными TP или SL.


Вход в рынок происходит на основе двухпараметрического экспоненциального сглаживания

временного ряда с учетом 2-х параметров:

1-й параметр: это параметр размещения цены -S,

2-й параметр: это параметр наклона тренда- T,

Расчеты  идут по рекуррентным формулам:

                                                       S[n]=w*y[n]+(1-w)*(S[n-1]+T[n-1])     

                                                       T[n]=t*(S[n]-S[n-1])+(1-t)*T[n-1]

тогда,"предсказанное" значение :  y[n+1]=S[n]+T[n]

В качестве исходных (т.е. начальных) значений(оценок) для 1-го и 2-го параметра можно

взять коэффициенты из формулы линейной регрессии - отсюда.

__________________________________________________________________________________________

Входные переменые в советнике > 

для лонгов :

       In_BUY=true; -разрешены длинные позиции,

     Count_buy=24; -число баров в истории,на которых сглаживается ВР,

                 w=0.18;  -коэффициет сглаживания  ВР,

           SL_buy=62;  -уровень стоп-лосса,

для шортов:        переменые In_SELL, Count_sell,m,SL_sell - аналогичны.

Переменная Risk = % риска размера открытой позиции(в зависимости от свободных средств).

__________________________________________________________________________________________

Оптимизация проходит в 2 этапа,на постоянном лоте,т.е. Risk = 0;

Этап №1,для лонгов :   In_BUY=true; In_SELL=false; Count_buy от 3 до 120,с шагом 1;

                                                w от 0.05 до 0.6 с шагом 0.01; SL_buy  от 30 до 100,с шагом 1.

Этап №2,для шортов :   In_BUY=false; In_SELL=true;остальное-аналогично.


Советник завораживающе торгует на "жирных" участках тренда на таймфреймах H4 и D - EURUSD,

 однако, для  входа в рынок необходима дополнительная фильтрация с применением индикаторов

на старших таймфреймах.

Примеры.

№1.Движение на север с 1 по19 декабря 2008 г.:

                            Strategy Tester Report
                                                     Gandalf

Символ

EURUSD (Euro vs US Dollar)

Период

4 Часа (H4) 2008.12.08 00:00 - 2008.12.17 20:00 (2008.12.08 - 2008.12.18)

Модель

Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)

Параметры

In_BUY=true; Count_buy=24; w=0.18; SL_buy=62; In_SELL=false; Count_sell=24; m=0.18; SL_sell=62; Risk=0;

Баров в истории

1049

Смоделировано тиков

121242

Качество моделирования

90.00%

Ошибки рассогласования графиков

19

Начальный депозит

10000.00

Чистая прибыль

461.94

Общая прибыль

653.34

Общий убыток

-191.40

Прибыльность

3.41

Матожидание выигрыша

27.17

Абсолютная просадка

47.50

Максимальная просадка

84.80 (0.84%)

Относительная просадка

0.84% (84.80)

Всего сделок

17

Короткие позиции (% выигравших)

0 (0.00%)

Длинные позиции (% выигравших)

17 (82.35%)

Прибыльные сделки (% от всех)

14 (82.35%)

Убыточные сделки (% от всех)

3 (17.65%)

Самая большая

прибыльная сделка

122.10

убыточная сделка

-63.80

Средняя

прибыльная сделка

46.67

убыточная сделка

-63.80

Максимальное количество

непрерывных выигрышей (прибыль)

7 (325.00)

непрерывных проигрышей (убыток)

1 (-63.80)

Максимальная

непрерывная прибыль (число выигрышей)

325.00 (7)

непрерывный убыток (число проигрышей)

-63.80 (1)

Средний

непрерывный выигрыш

4

непрерывный проигрыш

1





____________________________________________________________________________________________________________________________

№2.Движение на юг с 24 сентября по 3 ноября 2008 г.:


                                Strategy Tester Report
                                                          Gandalf


Символ

EURUSD (Euro vs US Dollar)

Период

4 Часа (H4) 2008.09.22 00:00 - 2008.11.03 20:00 (2008.09.22 - 2008.11.04)

Модель

Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)

Параметры

In_BUY=false; Count_buy=24; w=0.18; SL_buy=62; In_SELL=true; Count_sell=24; m=0.18; SL_sell=62; Risk=0;

Баров в истории

1187

Смоделировано тиков

875523

Качество моделирования

90.00%

Ошибки рассогласования графиков

38

Начальный депозит

10000.00

Чистая прибыль

831.10

Общая прибыль

2299.70

Общий убыток

-1468.60

Прибыльность

1.57

Матожидание выигрыша

14.58

Абсолютная просадка

349.80

Максимальная просадка

402.00 (4.00%)

Относительная просадка

4.00% (402.00)

Всего сделок

57

Короткие позиции (% выигравших)

57 (59.65%)

Длинные позиции (% выигравших)

0 (0.00%)

Прибыльные сделки (% от всех)

34 (59.65%)

Убыточные сделки (% от всех)

23 (40.35%)

Самая большая

прибыльная сделка

258.40

убыточная сделка

-64.70

Средняя

прибыльная сделка

67.64

убыточная сделка

-63.85

Максимальное количество

непрерывных выигрышей (прибыль)

8 (399.80)

непрерывных проигрышей (убыток)

5 (-319.30)

Максимальная

непрерывная прибыль (число выигрышей)

434.30 (4)

непрерывный убыток (число проигрышей)

-319.30 (5)

Средний

непрерывный выигрыш

4

непрерывный проигрыш

3




________________________________________________________________________________________________________________________

В обоих случаях внешние параметры взяты - default-"круглыми"(т.е. по умолчанию).

AIS1 Advanced Indicator Superlight AIS1 Advanced Indicator Superlight

Индикатор

Советник полностью созданный компьютерной программой Советник полностью созданный компьютерной программой

Программно сгенерированный советник

Советник для индикатора iK_tay Советник для индикатора iK_tay

Советник берет у индикатора iK_tay уровни TP, SL и направление торговли. Открытие ордера в начале бара. Корректно входит (и выходит) в торговлю. Необосновано не открывает позиции.

Индикатор таблица. Индикатор таблица.

Индикатор таблица.