Мир изменился ... Я чувствую это в воде,я чувствую это в земле,

ощущаю в воздухе.Многое,что было прежде - не вернётся никогда...

"Властелин колец",Толкиен.









Идея создания советника Gandalf навеяна этой веткой форума.

Советник держит открытыми один бай и один селл ордеры (вне зависимости друг от друга)

до тех пор,пока рынок их не закроет с фиксированными TP или SL.





Вход в рынок происходит на основе двухпараметрического экспоненциального сглаживания

временного ряда с учетом 2-х параметров:

1-й параметр: это параметр размещения цены -S,

2-й параметр: это параметр наклона тренда- T,

Расчеты идут по рекуррентным формулам:

S[n]=w*y[n]+(1-w)*(S[n-1]+T[n-1])

T[n]=t*(S[n]-S[n-1])+(1-t)*T[n-1]

тогда,"предсказанное" значение : y[n+1]=S[n]+T[n]

В качестве исходных (т.е. начальных) значений(оценок) для 1-го и 2-го параметра можно

взять коэффициенты из формулы линейной регрессии - отсюда.

__________________________________________________________________________________________

Входные переменые в советнике >

для лонгов :

In_BUY=true; -разрешены длинные позиции,

Count_buy=24; -число баров в истории,на которых сглаживается ВР,

w=0.18; -коэффициет сглаживания ВР,

SL_buy=62; -уровень стоп-лосса,

для шортов: переменые In_SELL, Count_sell,m,SL_sell - аналогичны.

Переменная Risk = % риска размера открытой позиции(в зависимости от свободных средств).

__________________________________________________________________________________________

Оптимизация проходит в 2 этапа,на постоянном лоте,т.е. Risk = 0;

Этап №1,для лонгов : In_BUY=true; In_SELL=false; Count_buy от 3 до 120,с шагом 1;

w от 0.05 до 0.6 с шагом 0.01; SL_buy от 30 до 100,с шагом 1.

Этап №2,для шортов : In_BUY=false; In_SELL=true;остальное-аналогично.





Советник завораживающе торгует на "жирных" участках тренда на таймфреймах H4 и D - EURUSD,

однако, для входа в рынок необходима дополнительная фильтрация с применением индикаторов

на старших таймфреймах.

Примеры.

№1.Движение на север с 1 по19 декабря 2008 г.:

Strategy Tester Report Gandalf



Символ EURUSD (Euro vs US Dollar) Период 4 Часа (H4) 2008.12.08 00:00 - 2008.12.17 20:00 (2008.12.08 - 2008.12.18) Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) Параметры In_BUY=true; Count_buy=24; w=0.18; SL_buy=62; In_SELL=false; Count_sell=24; m=0.18; SL_sell=62; Risk=0; Баров в истории 1049 Смоделировано тиков 121242 Качество моделирования 90.00% Ошибки рассогласования графиков 19 Начальный депозит 10000.00 Чистая прибыль 461.94 Общая прибыль 653.34 Общий убыток -191.40 Прибыльность 3.41 Матожидание выигрыша 27.17 Абсолютная просадка 47.50 Максимальная просадка 84.80 (0.84%) Относительная просадка 0.84% (84.80) Всего сделок 17 Короткие позиции (% выигравших) 0 (0.00%) Длинные позиции (% выигравших) 17 (82.35%) Прибыльные сделки (% от всех) 14 (82.35%) Убыточные сделки (% от всех) 3 (17.65%) Самая большая прибыльная сделка 122.10 убыточная сделка -63.80 Средняя прибыльная сделка 46.67 убыточная сделка -63.80 Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 7 (325.00) непрерывных проигрышей (убыток) 1 (-63.80) Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 325.00 (7) непрерывный убыток (число проигрышей) -63.80 (1) Средний непрерывный выигрыш 4 непрерывный проигрыш 1

















____________________________________________________________________________________________________________________________

№2.Движение на юг с 24 сентября по 3 ноября 2008 г.:





Strategy Tester Report Gandalf



Символ EURUSD (Euro vs US Dollar) Период 4 Часа (H4) 2008.09.22 00:00 - 2008.11.03 20:00 (2008.09.22 - 2008.11.04) Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) Параметры In_BUY=false; Count_buy=24; w=0.18; SL_buy=62; In_SELL=true; Count_sell=24; m=0.18; SL_sell=62; Risk=0; Баров в истории 1187 Смоделировано тиков 875523 Качество моделирования 90.00% Ошибки рассогласования графиков 38 Начальный депозит 10000.00 Чистая прибыль 831.10 Общая прибыль 2299.70 Общий убыток -1468.60 Прибыльность 1.57 Матожидание выигрыша 14.58 Абсолютная просадка 349.80 Максимальная просадка 402.00 (4.00%) Относительная просадка 4.00% (402.00) Всего сделок 57 Короткие позиции (% выигравших) 57 (59.65%) Длинные позиции (% выигравших) 0 (0.00%) Прибыльные сделки (% от всех) 34 (59.65%) Убыточные сделки (% от всех) 23 (40.35%) Самая большая прибыльная сделка 258.40 убыточная сделка -64.70 Средняя прибыльная сделка 67.64 убыточная сделка -63.85 Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 8 (399.80) непрерывных проигрышей (убыток) 5 (-319.30) Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 434.30 (4) непрерывный убыток (число проигрышей) -319.30 (5) Средний непрерывный выигрыш 4 непрерывный проигрыш 3













________________________________________________________________________________________________________________________

В обоих случаях внешние параметры взяты - default-"круглыми"(т.е. по умолчанию).