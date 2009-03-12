Ставь лайки и следи за новостями
Gandalf - эксперт для MetaTrader 4
- 4672
-
Мир изменился ... Я чувствую это в воде,я чувствую это в земле,
ощущаю в воздухе.Многое,что было прежде - не вернётся никогда...
"Властелин колец",Толкиен.
Идея создания советника Gandalf навеяна этой веткой форума.
Советник держит открытыми один бай и один селл ордеры (вне зависимости друг от друга)
до тех пор,пока рынок их не закроет с фиксированными TP или SL.
Вход в рынок происходит на основе двухпараметрического экспоненциального сглаживания
временного ряда с учетом 2-х параметров:
1-й параметр: это параметр размещения цены -S,
2-й параметр: это параметр наклона тренда- T,
Расчеты идут по рекуррентным формулам:
S[n]=w*y[n]+(1-w)*(S[n-1]+T[n-1])
T[n]=t*(S[n]-S[n-1])+(1-t)*T[n-1]
тогда,"предсказанное" значение : y[n+1]=S[n]+T[n]
В качестве исходных (т.е. начальных) значений(оценок) для 1-го и 2-го параметра можно
взять коэффициенты из формулы линейной регрессии - отсюда.
__________________________________________________________________________________________
Входные переменые в советнике >
для лонгов :
In_BUY=true; -разрешены длинные позиции,
Count_buy=24; -число баров в истории,на которых сглаживается ВР,
w=0.18; -коэффициет сглаживания ВР,
SL_buy=62; -уровень стоп-лосса,
для шортов: переменые In_SELL, Count_sell,m,SL_sell - аналогичны.
Переменная Risk = % риска размера открытой позиции(в зависимости от свободных средств).
__________________________________________________________________________________________
Оптимизация проходит в 2 этапа,на постоянном лоте,т.е. Risk = 0;
Этап №1,для лонгов : In_BUY=true; In_SELL=false; Count_buy от 3 до 120,с шагом 1;
w от 0.05 до 0.6 с шагом 0.01; SL_buy от 30 до 100,с шагом 1.
Этап №2,для шортов : In_BUY=false; In_SELL=true;остальное-аналогично.
Советник завораживающе торгует на "жирных" участках тренда на таймфреймах H4 и D - EURUSD,
однако, для входа в рынок необходима дополнительная фильтрация с применением индикаторов
на старших таймфреймах.
Примеры.
№1.Движение на север с 1 по19 декабря 2008 г.:
Символ
EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период
4 Часа (H4) 2008.12.08 00:00 - 2008.12.17 20:00 (2008.12.08 - 2008.12.18)
Модель
Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры
In_BUY=true; Count_buy=24; w=0.18; SL_buy=62; In_SELL=false; Count_sell=24; m=0.18; SL_sell=62; Risk=0;
Баров в истории
1049
Смоделировано тиков
121242
Качество моделирования
90.00%
Ошибки рассогласования графиков
19
Начальный депозит
10000.00
Чистая прибыль
461.94
Общая прибыль
653.34
Общий убыток
-191.40
Прибыльность
3.41
Матожидание выигрыша
27.17
Абсолютная просадка
47.50
Максимальная просадка
84.80 (0.84%)
Относительная просадка
0.84% (84.80)
Всего сделок
17
Короткие позиции (% выигравших)
0 (0.00%)
Длинные позиции (% выигравших)
17 (82.35%)
Прибыльные сделки (% от всех)
14 (82.35%)
Убыточные сделки (% от всех)
3 (17.65%)
Самая большая
прибыльная сделка
122.10
убыточная сделка
-63.80
Средняя
прибыльная сделка
46.67
убыточная сделка
-63.80
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль)
7 (325.00)
непрерывных проигрышей (убыток)
1 (-63.80)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей)
325.00 (7)
непрерывный убыток (число проигрышей)
-63.80 (1)
Средний
непрерывный выигрыш
4
непрерывный проигрыш
1
____________________________________________________________________________________________________________________________
№2.Движение на юг с 24 сентября по 3 ноября 2008 г.:
Символ
EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период
4 Часа (H4) 2008.09.22 00:00 - 2008.11.03 20:00 (2008.09.22 - 2008.11.04)
Модель
Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры
In_BUY=false; Count_buy=24; w=0.18; SL_buy=62; In_SELL=true; Count_sell=24; m=0.18; SL_sell=62; Risk=0;
Баров в истории
1187
Смоделировано тиков
875523
Качество моделирования
90.00%
Ошибки рассогласования графиков
38
Начальный депозит
10000.00
Чистая прибыль
831.10
Общая прибыль
2299.70
Общий убыток
-1468.60
Прибыльность
1.57
Матожидание выигрыша
14.58
Абсолютная просадка
349.80
Максимальная просадка
402.00 (4.00%)
Относительная просадка
4.00% (402.00)
Всего сделок
57
Короткие позиции (% выигравших)
57 (59.65%)
Длинные позиции (% выигравших)
0 (0.00%)
Прибыльные сделки (% от всех)
34 (59.65%)
Убыточные сделки (% от всех)
23 (40.35%)
Самая большая
прибыльная сделка
258.40
убыточная сделка
-64.70
Средняя
прибыльная сделка
67.64
убыточная сделка
-63.85
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль)
8 (399.80)
непрерывных проигрышей (убыток)
5 (-319.30)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей)
434.30 (4)
непрерывный убыток (число проигрышей)
-319.30 (5)
Средний
непрерывный выигрыш
4
непрерывный проигрыш
3
________________________________________________________________________________________________________________________
В обоих случаях внешние параметры взяты - default-"круглыми"(т.е. по умолчанию).
ИндикаторСоветник полностью созданный компьютерной программой
Программно сгенерированный советник
Советник берет у индикатора iK_tay уровни TP, SL и направление торговли. Открытие ордера в начале бара. Корректно входит (и выходит) в торговлю. Необосновано не открывает позиции.Индикатор таблица.
Индикатор таблица.