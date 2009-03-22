Индикатор пересечения 2-х МА.

Вход в рынок происходит на основе двухпараметрического экспоненциального сглаживания ВР и линейной регрессии. Завораживающе торгует на "жирных" участках тренда. Исправлены досадные неточности и ошибки в предыдущей версии советника.

Показывает текущее состояние сделок и диапазоны по текущей паре.