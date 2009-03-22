CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

CurrentInfo - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
3387
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Настройка только одна, за сколько дней расситывается средний диапазон.


8

Советник на одной МА. Советник на одной МА.

Советник на одной МА.

Historical Volatility & VaR95 Historical Volatility & VaR95

Индикатор похож на ATR by Welles Wilder, но способы расчета волатильности другие

Gandalf_PRO Gandalf_PRO

Вход в рынок происходит на основе двухпараметрического экспоненциального сглаживания ВР и линейной регрессии. Завораживающе торгует на "жирных" участках тренда. Исправлены досадные неточности и ошибки в предыдущей версии советника.

Индикатор пересечения 2-х МА. Индикатор пересечения 2-х МА.

Индикатор пересечения 2-х МА.