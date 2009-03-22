Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
CurrentInfo - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 3387
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Настройка только одна, за сколько дней расситывается средний диапазон.
8
Советник на одной МА.
Советник на одной МА.Historical Volatility & VaR95
Индикатор похож на ATR by Welles Wilder, но способы расчета волатильности другие
Gandalf_PRO
Вход в рынок происходит на основе двухпараметрического экспоненциального сглаживания ВР и линейной регрессии. Завораживающе торгует на "жирных" участках тренда. Исправлены досадные неточности и ошибки в предыдущей версии советника.Индикатор пересечения 2-х МА.
Индикатор пересечения 2-х МА.