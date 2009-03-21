Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Советник на одной МА. - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9608
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
extern string ____1___ = "Настройки индикатора в советнике"; extern int timeframe = 0;//1, 5, 15, 30, 60, 240, 1440, 10080, 43200 extern int period = 44;//Период усреднения для вычисления скользящего среднего. extern int ma_shift = 4;//Сдвиг индикатора относительно ценового графика. extern int ma_method = 1;//0-3 Метод усреднения. extern int applied_price = 5;//0-6 Используемая цена. extern int shift = 3;//сдвиг МА относительно текущего бара extern int level_high = 25;//верхний коридор extern int level_low = 27;//нижний коридор extern int shift_level = 3;//сдвиг текущего бара extern string ____2___ = "Настройки ордеров"; extern double Lots = 0.01;//Лоты extern int slippage = 3;//проскальзывание extern int stoploss = 100;//стоплосс extern int takeprofit = 50;//тейкпрофит extern int magic = 28081975;//магический номер
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|1 Час (H1) 2009.02.01 23:00 - 2009.03.18 23:00 (2009.02.01 - 2009.03.19)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|____1___="Настройки индикатора"; timeframe=0; period=44; ma_shift=4; ma_method=1; applied_price=5; shift=3; level_high=25; level_low=25; shift_level=3; ____2___="Настройки ордеров"; Lots=0.1; slippage=3; stoploss=100; takeprofit=50; magic=28081975;
|Баров в истории
|1801
|Смоделировано тиков
|547157
|Качество моделирования
|90.00%
|Ошибки рассогласования графиков
|2
|Начальный депозит
|10000.00
|Чистая прибыль
|863.60
|Общая прибыль
|2291.62
|Общий убыток
|-1428.02
|Прибыльность
|1.60
|Матожидание выигрыша
|14.39
|Абсолютная просадка
|16.00
|Максимальная просадка
|271.16 (2.53%)
|Относительная просадка
|2.53% (271.16)
|Всего сделок
|60
|Короткие позиции (% выигравших)
|30 (73.33%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|30 (80.00%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|46 (76.67%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|14 (23.33%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|50.56
|убыточная сделка
|-102.86
|Средняя
|прибыльная сделка
|49.82
|убыточная сделка
|-102.00
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|9 (446.84)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|3 (-306.86)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|446.84 (9)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-306.86 (3)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|4
|непрерывный проигрыш
|1
Historical Volatility & VaR95
Индикатор похож на ATR by Welles Wilder, но способы расчета волатильности другиеМТС SU3D[v3]
На основе метода AT&CF
CurrentInfo
Показывает текущее состояние сделок и диапазоны по текущей паре.Gandalf_PRO
Вход в рынок происходит на основе двухпараметрического экспоненциального сглаживания ВР и линейной регрессии. Завораживающе торгует на "жирных" участках тренда. Исправлены досадные неточности и ошибки в предыдущей версии советника.