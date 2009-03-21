CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Советник на одной МА. - эксперт для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Просмотров:
9608
Рейтинг:
(1)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу 
extern string ____1___   = "Настройки индикатора в советнике";
extern int timeframe     = 0;//1, 5, 15, 30, 60, 240, 1440, 10080, 43200
extern int period        = 44;//Период усреднения для вычисления скользящего среднего.
extern int ma_shift      = 4;//Сдвиг индикатора относительно ценового графика.
extern int ma_method     = 1;//0-3 Метод усреднения.
extern int applied_price = 5;//0-6 Используемая цена.
extern int shift         = 3;//сдвиг МА относительно текущего бара
extern int level_high    = 25;//верхний коридор
extern int level_low     = 27;//нижний коридор
extern int shift_level   = 3;//сдвиг текущего бара

extern string ____2___   = "Настройки ордеров";
extern double Lots          = 0.01;//Лоты
extern int slippage         = 3;//проскальзывание
extern int stoploss         = 100;//стоплосс
extern int takeprofit       = 50;//тейкпрофит
extern int magic            = 28081975;//магический номер
СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период1 Час (H1) 2009.02.01 23:00 - 2009.03.18 23:00 (2009.02.01 - 2009.03.19)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры____1___="Настройки индикатора"; timeframe=0; period=44; ma_shift=4; ma_method=1; applied_price=5; shift=3; level_high=25; level_low=25; shift_level=3; ____2___="Настройки ордеров"; Lots=0.1; slippage=3; stoploss=100; takeprofit=50; magic=28081975;

Баров в истории1801Смоделировано тиков547157Качество моделирования90.00%
Ошибки рассогласования графиков2




Начальный депозит10000.00



Чистая прибыль863.60Общая прибыль2291.62Общий убыток-1428.02
Прибыльность1.60Матожидание выигрыша14.39

Абсолютная просадка16.00Максимальная просадка271.16 (2.53%)Относительная просадка2.53% (271.16)

Всего сделок60Короткие позиции (% выигравших)30 (73.33%)Длинные позиции (% выигравших)30 (80.00%)

Прибыльные сделки (% от всех)46 (76.67%)Убыточные сделки (% от всех)14 (23.33%)
Самая большаяприбыльная сделка50.56убыточная сделка-102.86
Средняяприбыльная сделка49.82убыточная сделка-102.00
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)9 (446.84)непрерывных проигрышей (убыток)3 (-306.86)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)446.84 (9)непрерывный убыток (число проигрышей)-306.86 (3)
Среднийнепрерывный выигрыш4непрерывный проигрыш1



Historical Volatility & VaR95 Historical Volatility & VaR95

Индикатор похож на ATR by Welles Wilder, но способы расчета волатильности другие

МТС SU3D[v3] МТС SU3D[v3]

На основе метода AT&CF

CurrentInfo CurrentInfo

Показывает текущее состояние сделок и диапазоны по текущей паре.

Gandalf_PRO Gandalf_PRO

Вход в рынок происходит на основе двухпараметрического экспоненциального сглаживания ВР и линейной регрессии. Завораживающе торгует на "жирных" участках тренда. Исправлены досадные неточности и ошибки в предыдущей версии советника.