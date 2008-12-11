Смотри, как бесплатно скачать роботов
Hans123_Trader - эксперт для MetaTrader 4
Хороший советник, хороший результат на оптимизации. Неизменная пара EUR/USD и таймфрейм Н1.
Входные параметры:
extern int BeginSession1=6; extern int EndSession1=10; extern int BeginSession2=10; extern int EndSession2=14; //---- extern double TrailingStop=0; extern double TakeProfit=0; extern double InitialStopLoss=40;
