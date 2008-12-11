CodeBaseРазделы
Советники

Hans123_Trader - эксперт для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English
Просмотров:
7897
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
Хороший советник, хороший результат на оптимизации. Неизменная пара EUR/USD и таймфрейм Н1.

Входные параметры:

extern int BeginSession1=6;
extern int EndSession1=10;
extern int BeginSession2=10;
extern int EndSession2=14;
//----
extern double TrailingStop=0;
extern double TakeProfit=0;
extern double InitialStopLoss=40;



Hans123_Trader

