Система конечно не новая, да и не в этом суть, чтобы её нормально оттестировать, кое что не получается нормально реализовать, да и в других МТС этой детали уж очень сильно не хватает мне. (в данном виде она поможет только тому у кого есть ЛИШНИЕ деньги в полном смысле этого слова).

Если конкретно, то у меня не получается реализовать переворот позиций. В данном виде программы реализует что то в роде этого :

НАПРИМЕР:

ЕСТЬ КОРОТКАЯ ПОЗИЦИЯ 1-ая свеча : цена закрытия выше МА (сигнал на покупку) 2-ая свеча : закрытие короткой позиции по цене открытия новой свечи (вот после этого факта и должна быть открыта длинная позиция) 3-ая свеча : (тут то все и не по плану) открытие длинной позиции происходит по цене открытия этой свечи(а не 2-ой свечи).

Этот процесс проиллюстрирован на рисунке (описание ситуации с "BUY", с продажей, конечно же, такая же история).

Был бы признателен если в решении этой задачи мне поспособствовали более продвинутые умы чем мой. Если можно, то исправьте приложенный код, конечно и простым советам буду рад. (Только не уверен что простые советы у меня получится перевести в код - опыта маловато). :)



