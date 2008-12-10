CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

МА с ценой - эксперт для MetaTrader 4

[Deleted] | Russian English
Просмотров:
4445
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Система конечно не новая, да и не в этом суть, чтобы её нормально оттестировать, кое что не получается нормально реализовать, да и в других МТС этой детали уж очень сильно не хватает мне. (в данном виде она поможет только тому у кого есть ЛИШНИЕ деньги в полном смысле этого слова).

Если конкретно, то у меня не получается реализовать переворот позиций. В данном виде программы реализует что то в роде этого :

НАПРИМЕР:

ЕСТЬ КОРОТКАЯ ПОЗИЦИЯ 1-ая свеча : цена закрытия выше МА (сигнал на покупку) 2-ая свеча : закрытие короткой позиции по цене открытия новой свечи (вот после этого факта и должна быть открыта длинная позиция) 3-ая свеча : (тут то все и не по плану) открытие длинной позиции происходит по цене открытия этой свечи(а не 2-ой свечи).

Этот процесс проиллюстрирован на рисунке (описание ситуации с "BUY", с продажей, конечно же, такая же история).

Был бы признателен если в решении этой задачи мне поспособствовали более продвинутые умы чем мой. Если можно, то исправьте приложенный код, конечно и простым советам буду рад. (Только не уверен что простые советы у меня получится перевести в код - опыта маловато). :)

MA_price

Extrapolator Extrapolator

Extrapolator является результатом моих многолетних исследований в области Timeseries Forecasting

Burg Extrapolator Burg Extrapolator

Советник использует метод линейного предсказания Бёрга взятого из моего индикаторa Extrapolator.mq4

OsMA. OsMA Divergence. OsMA. OsMA Divergence.

Цветная ОсМА, и ОсМА которая показывает дивергенции.

Hans123_Trader Hans123_Trader

Хороший советник, хороший результат на оптимизации. Неизменная пара EUR/USD и таймфрейм Н1.