CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Extrapolator - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
22073
Рейтинг:
(46)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

В основе индикатора положено несколько методов, которые могут выбираться входной переменной Method:

Method 1: Экстраполяция Фурье ряда; частоты вычисляются используя Quinn-Fernandes Algorithm

Method 2: Autocorrelation Method

Method 3: Weighted Burg Method

Method 4: Burg Method with Helme-Nikias weighting function

Method 5: Itakura-Saito (geometric) method

Method 6: Modified covariance method

Методы 2-6 являются методами линейного предсказания (linear prediction). Линейное предсказание основано на нахождении будущих значений как линейных функций прошлых значений. Допустим имеется ряд цен x[0]..x[n-1] где более старший индекс соответствует более недавним ценам. Предсказание будущей цены x[n] находится как

x[n] = -Sum(a[i]*x[n-i], i=1..p)

где a[i=1..p] - коэффициенты модели, p - порядок модели. Перечисленные методы 2-6 находят коэффициенты a[] путем уменьшения средне-квадратичной ошибки на тренировочных n-p последних барах. Конечно можно достичь нулевой ошибки предсказания на тренировочных барах если решать приведённую выше систему линейных уравнений напрямую при n=2*p методом Левинсона-Дурбина. Такой метод предсказания называется Prony Method. Его недостатком является нестабильность при предсказании будущих значений ряда. Поэтому атот метод не включён.

Другими входными данными являются:

LastBar - номер последнего бара в прошлых данных

PastBars - количество прошлых баров используемых для предсказания будущих значений

LPOrder - порядок линейной модели как фракция от количества прошлых баров (0..1)

FutBars - количество будущих баров в предсказании

HarmNo - максимальное количество частот для Метода 1 (0 выбирает все частоты)

FreqTOL - погрешность вычисления частот для Метода 1 (>0.001 может не сойтись)

BurgWin - номер взвешивающей функции для Метода 2 (0=Rectangular 1=Hamming 2=Parabolic)

Индикатор рисует две линии: синия линия отображает цены модели на тренировочных барах, красная линия отображает предсказанные будущие цены.

Примеры

Метод 1 (экстраполяция Фурье ряда)

Метод 3 (метод Бёрга)

Метод 6 (Modified Covariance Method)

Просьба:

Если кому-то удастся разработать прибыльного советника из этого индикатора, прошу поделиться по email указанному внутри кода.

Burg Extrapolator Burg Extrapolator

Советник использует метод линейного предсказания Бёрга взятого из моего индикаторa Extrapolator.mq4

AutoDayFibs AutoDayFibs

Indicator AutoDayFibs.

МА с ценой МА с ценой

МА с ценой.

OsMA. OsMA Divergence. OsMA. OsMA Divergence.

Цветная ОсМА, и ОсМА которая показывает дивергенции.