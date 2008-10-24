Работа с данным индикатором во многом аналогична работе с пересечениями двух мувингов или пересечениями двух стохастиков.

ZerolagStochs



Файл Zerolagstochs.mq4 - это индикатор представленный в первоначальной, авторской интерпритации. Файл Zerolagstochs_.mq4 это полный аналог индикатора Zerolagstochs.mq4, но в нём переменные, значения которых можно варьировать, представлены внешними параметрами индикатора. Но тут следует учесть тот факт, что значения этих переменных являются в некотором смысле взаимо-зависимыми и их подбор следует производить более тщательно!