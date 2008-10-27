Авторы:

Индикатор считает % хода группы пар относительно начала дня. Групповое движение является неплохим признаком для открытия позиций.

Обычно в азиатскую сессию группа пар USDXXX и XXXUSD выстраиваются определенным образом. Часто импульс который задает Азия или Европа, продолжается всю европейскую сессию. Если этот импульс подхватывает Америка то и вовсе вход получается отличным, что практически всегда происходит в трендовые периоды.

Открытие лучше производить по ковергенциям дивергенциям. Одним из признаков как для входа, так и для подтверждения более раннего входа, может служить групповой пробой утреннего флета.

При первом старте индикатор создает INI файл YZCHMC_V1.INI в каталоге, откуда запускаетя метатрейдер, в файл записывает все валюты. Вы можете отредактировать этот файл, включить новые инструменты или убрать какие либо инструменты. Очень неудобно каждый раз при пуске перебирать в параметрах нужные пары, что и побудило создать считывание параметров из файла. На осцилляторе отображается индикация роста на конкретном ТФ, в углу на основном графике только от начала текущего дня.

