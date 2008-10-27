CodeBaseРазделы
YZCHMC_V1 Индикатор группового движения - индикатор для MetaTrader 4

Yuriy Zaytsev | Russian English 中文 Español Deutsch
9616
(3)
Авторы:

YuraZ Copyright c 2008 yzh {собакакошка} mаil {тчк} ru
sergeev Copyright c 2008, Сергеев Алексей urgunt {собакакошка} gmаil {тчк} com
KimIV В составе индикатора библиотека работы с INI файлами <inifiles.mqh> Автор ИГОРЬ КИМ KimIV www.kimiv.ru admin{собака} kiv {точка} ru

Индикатор считает % хода группы пар относительно начала дня. Групповое движение является неплохим признаком для открытия позиций.

Обычно в азиатскую сессию группа пар USDXXX и XXXUSD выстраиваются определенным образом. Часто импульс который задает Азия или Европа, продолжается всю европейскую сессию. Если этот импульс подхватывает Америка то и вовсе вход получается отличным, что практически всегда происходит в трендовые периоды.

Открытие лучше производить по ковергенциям дивергенциям. Одним из признаков как для входа, так и для подтверждения более раннего входа, может служить групповой пробой утреннего флета.

При первом старте индикатор создает INI файл YZCHMC_V1.INI в каталоге, откуда запускаетя метатрейдер, в файл записывает все валюты. Вы можете отредактировать этот файл, включить новые инструменты или убрать какие либо инструменты. Очень неудобно каждый раз при пуске перебирать в параметрах нужные пары, что и побудило создать считывание параметров из файла. На осцилляторе отображается индикация роста на конкретном ТФ, в углу на основном графике только от начала текущего дня.

Индикатор обсуждается https://www.mql5.com/ru/forum/111665/page11

Пробой утреннего флета http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=9387

Также материалы есть тут https://www.mql5.com/ru/forum/107695

Индикатор группового движения валютных пар

