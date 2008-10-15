В главном окне отображается текущее положение по времени относительно начала и конца текущего бара, дополнительно выводится значение времени прошедшего от открытия бара в процентах.



Индикатор полезен для контроля момента принятия торгового решения.

Например, я открываю позиции не далее 20% от начала свечи или/и после 80%. В первом случае принимается в расчет предыдущая свеча, во втором - текущая. На более длинных интервалах, мне кажется, нужно придерживаться более жестких ограничений.

BarTimer

