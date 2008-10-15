CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

BarTimer - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted] | Russian English
Просмотров:
9100
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

В главном окне отображается текущее положение по времени относительно начала и конца текущего бара, дополнительно выводится значение времени прошедшего от открытия бара в процентах.

Индикатор полезен для контроля момента принятия торгового решения.

Например, я открываю позиции не далее 20% от начала свечи или/и после 80%. В первом случае принимается в расчет предыдущая свеча, во втором - текущая. На более длинных интервалах, мне кажется, нужно придерживаться более жестких ограничений.

BarTimer

VKW Bands modify VKW Bands modify

Индикатор вершин. Показывает где выставлять отложенные ордера.

Y(Efekt) Y(Efekt)

Индикатор показывает вероятностные развороты.

Индикатор периода Н1 на М1 Индикатор периода Н1 на М1

Индикатор периода Н1 на М1.

Trend ManagerNT Trend ManagerNT

Индикатор TrendManagerNT.