BarTimer - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9100
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
В главном окне отображается текущее положение по времени относительно начала и конца текущего бара, дополнительно выводится значение времени прошедшего от открытия бара в процентах.
Индикатор полезен для контроля момента принятия торгового решения.
Например, я открываю позиции не далее 20% от начала свечи или/и после 80%. В первом случае принимается в расчет предыдущая свеча, во втором - текущая. На более длинных интервалах, мне кажется, нужно придерживаться более жестких ограничений.
BarTimer
