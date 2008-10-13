CodeBaseРазделы
Trend - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор тренда. Подстраивается под историю, к сожалению перерисовываются.

Входные параметры:

extern int RISK=4;
extern int AllBars=250;

Trend

Turtle Channel Method (Donchain). Turtle Channel Method (Donchain).

Одна из разновидностей ценового канала.

Индикатор изменения тренда. Индикатор изменения тренда.

Индикатор изменения тренда.

Bull vs Medved Bull vs Medved

Советник принимает торговые решения на простых комбинациях свечек. Работает отложенными ордерами.

Y(Efekt) Y(Efekt)

Индикатор показывает вероятностные развороты.