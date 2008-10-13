Смотри, как бесплатно скачать роботов
Trend - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор тренда. Подстраивается под историю, к сожалению перерисовываются.
Входные параметры:
extern int RISK=4; extern int AllBars=250;
Trend
