Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Paragolic-close - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5021
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Переделанный Parabolic. Вместе с MA период 100, показывает неплохой результат.
Paragolic-close
Trade Channel
Индикатор построения уровней и дуг Фибоначчи.Internal Bar Strength (IBS)
Рассчитывается как скользящее среднее значений внутренней силы баров.
Upload Export
Скрипт UploadExport являетcя универсальным программным инструментом. Он создан для облегчения работы аналитика и трейдера, в части ежедневных рутинных операций по волновому анализу с помощью программы ELWAVE.VKWBIBS
Индикатор WKBIBS - являеться осцилятором нового поколения с совмещенными функциями 2 индикаторов WKB и IBS.