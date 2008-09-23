CodeBaseРазделы
Индикаторы

Индикатор линии подержки - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Просмотров:
6796
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Строит линию подержки опираясь на два последних нижних фрактала.

Индикатор линии подержки

