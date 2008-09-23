Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Индикатор линии подержки - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6796
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор потикового изменения цены
Показывает на сколько изменилась цена с приходом нового тика.Индикатор i-Regr H&L
Индикатор строит Канал Регрессии по ценам High и Low...
Индикатор линии сопротивления
Строит линию сопротивления опираясь на два последних верхних фрактала.Индикатор Raznost2
Индикатор указывает на разность Open[0] c Close[1]