Индикаторы

V-TBv6 - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор V-TBv6. Рисует стрелочки на покупку и продажу.

Входные параметры:

extern double  WickRatio     =0.5;
extern double  WickPercent   =50;
extern int     JuicePeriod   =7;
extern int JuiceLevelForAlert=5;
//----
extern bool Notify=false;
extern bool UseNew=true;

V-TBv6

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8426

