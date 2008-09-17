Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
V-TBv6 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 10132
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор V-TBv6. Рисует стрелочки на покупку и продажу.
Входные параметры:
extern double WickRatio =0.5; extern double WickPercent =50; extern int JuicePeriod =7; extern int JuiceLevelForAlert=5; //---- extern bool Notify=false; extern bool UseNew=true;
V-TBv6
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8426
Cloq
Индикатор показывает время торговой сессии.Decema
Индикатор Decema. Еще одна вариация скользящей средней.
i_EF_distance
Мувингоподобная реализация неизвестно чего.Daily Open-SR (Dosr)
Техника торговли по поддержке/сопротивлению, определенным при дневном открытии.