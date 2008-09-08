В архиве представлены следующие скрипты:

IndicatorPropertyOnDropped - скрипт для быстрого доступа к свойствам индикатора. Перетащите скрипт на индикатор, свойства которого нужно вызвать.

IndicatorDeleteOnDropped - скрипт для быстрого удаления индикатора из окна текущего графика. Перетащите скрипт на индикатор, который нужно удалить.



IndicatorPropertyFromWindow - cкрипт вызывает свойства первого индикатора в окне, куда был брошен скрипт.

IndicatorsReinit - скрипт для переинициализации всех индикаторов, прикрепленных текущему окну. Переинициализация осуществляется путем

кратковременной смены таймфрейма.

WindowDeleteOnDropped - cкрипт для быстрого удаления подокна текущего графика. Перетащите скрипт в окно, которое нужно удалить.



Ниже представлен небольшой видеоролик для демонстрации работы скриптов.





Примечание: Для работы скриптов необходимо разрешить вызов функций из системных DLL:

Сервис -> Настройки -> Советники -> Разрешить импорт DLL.