Сервисные скрипты для МТ4. - скрипт для MetaTrader 4

В архиве представлены следующие скрипты:

IndicatorPropertyOnDropped - скрипт для быстрого доступа к свойствам индикатора. Перетащите скрипт на индикатор, свойства которого нужно вызвать.

IndicatorDeleteOnDropped - скрипт для быстрого удаления индикатора из окна текущего графика. Перетащите скрипт на индикатор, который нужно удалить.

IndicatorPropertyFromWindow - cкрипт вызывает свойства первого индикатора в окне, куда был брошен скрипт.

IndicatorsReinit - скрипт для переинициализации всех индикаторов, прикрепленных текущему окну. Переинициализация осуществляется путем

кратковременной смены таймфрейма.

WindowDeleteOnDropped - cкрипт для быстрого удаления подокна текущего графика. Перетащите скрипт в окно, которое нужно удалить.

Ниже представлен небольшой видеоролик для демонстрации работы скриптов.


Примечание: Для работы скриптов необходимо разрешить вызов функций из системных DLL:
Сервис -> Настройки -> Советники -> Разрешить импорт DLL.

