Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
GordagoElder - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5668
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор GordagoElder.
GordagoElder
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8364
Monitor rynku
Индикатор показывает в специальном окне терминала текущий символ, текущие соотношения Bid/Ask и текущий своп для позиции LONG/SHORT, а также плавающий спред для других символов... Посмотрим...WolfWave.
Индикатор WolfWave. В коде частично приводится обьяснение.
InitAllIndicators.mq4
Скрипт для переинициализации всех индикаторов, прикрепленных к текущему окну.Relax & GoToSleep - Очень интересный индикатор !!!
Очень интересный индикатор. Выдает торговые сигналы!!! Уникальная система прогнозирования основана на плавающей средней скользящей!