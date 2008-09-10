CodeBaseРазделы
Индикаторы

Monitor rynku v2 - индикатор для MetaTrader 4

Piotr | Russian English
Помните, цвет фона нельзя устанавливать белым или цвета слоновой кости, иначе часть индикатора будет неразличима.

Индикатор показывает в отдельном подконе графика текущий символ, цены Bid/Ask, текущий своп, ожидаемый депозит для длинной/короткой позиции, а также плавающий спред для символа, и оставшееся время до завершения свечи в зависимости от текущего временного интервала... Давайте посмотрим...



Выбор брокера (примечание): Стоит проверить, является ли ваш брокер уполномоченным членом NFA (National Futures Association) или, в случае внутренних брокеров, Комиссии по финансовому надзору. Такую информацию не трудно найти, и она поможет вам защититься от махинаций брокера, которые фактически являются единственной разновидностью жульничества в Интернете.

Также важными являются издержки сделок (размер спреда, комиссий по сделкам). Очевидно, что это оказывает влияние на результаты торговли.

Читайте мнения о брокерах, например, на интернет-форумах, где люди могут выражать свои оценки. Конечно, есть люди, которые в своих неудачах всегда винят брокера. Важно прочитать мнения разных людей с разными точками зрения. Бренд, который пользуется всеобщим признанием, скорее всего удовлетворит и вас.

Другим фактором, который должен влиять на ваш выбор, является исполнение операций. Обычно различают два вида брокеров: маркет-мейкеры и ECN-брокеры. Самое большое удобство, конечно же, получается при использовании услуг брокера ECN (Electronic Communication Network). Я рекомендую: www.fxdd.com

