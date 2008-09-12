Смотри, как бесплатно скачать роботов
Kwan - индикатор для MetaTrader 4
- 9977
Работа этого индикатора для торговле на форекс в принципе понятна из картинки.
Входные параметры:
extern int Count_Bars=1000;
Kwan
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8367
