CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Kwan - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
9977
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Работа этого индикатора для торговле на форекс в принципе понятна из картинки.

Входные параметры:

extern int Count_Bars=1000;

Kwan

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8367

Kuskus Starlight Kuskus Starlight

Индикатор Kuskus Starlight. Не совсем понятно, что автор пытался сделать с индикатором.

Индикатор изменения тика Индикатор изменения тика

Показывает в пунктах на сколько изменилась цена с приходом нового тика.

Советник e-Regr и индикатор i-Regr Советник e-Regr и индикатор i-Regr

Индикатор и советник, основанные на Канале Регрессии (Regression Channel).

MartingailExpert_v1.0 MartingailExpert_v1.0

без описания