CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Hi-Lo - индикатор для MetaTrader 4

Collector | Russian English 中文
Просмотров:
9203
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Indicator Hi-Lo.







SteelBlue SteelBlue

Индикатор WolfWave. Индикатор написан на основе ZigZaga.

Beginner Alert Beginner Alert

Индикатор BeginnerAlert. В коде сопровождается глубочайшее обьяснение.

WolfWave. WolfWave.

Индикатор WolfWave. В коде частично приводится обьяснение.

Monitor rynku Monitor rynku

Индикатор показывает в специальном окне терминала текущий символ, текущие соотношения Bid/Ask и текущий своп для позиции LONG/SHORT, а также плавающий спред для других символов... Посмотрим...