Индикаторы

SteelBlue - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор WolfWave. Индикатор написан на основе ZigZaga.

extern int ExtDepth=12;
extern int ExtDeviation=3;
extern int ExtBackstep=2;

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8360

