Индикаторы

FIBO_S - индикатор для MetaTrader 4

9967
(6)
Индикатор FIBO_S.

TargetPeriod=34;
FiboPeriod=17;
ShowTarget=true;
ShowFiboLines=false;
ShowHighLow=false;


FIBO_S

