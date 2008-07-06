CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

InnOutBar_mtf - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
6377
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Еще один индикатор, который показывает сигналы на покупку и продажу.

Параметры:

extern int tf=60;


InnOutBar_mtf

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8243

gazonkos gazonkos

Советник «gazonkos» приносит небольшую прибыль, но часто.

Ma-wpr Ma-wpr

Индикатор MA-wpr.

MacdPatternTraderv04. Двойная вершина. Из $200 - $1900. MacdPatternTraderv04. Двойная вершина. Из $200 - $1900.

Отличная работа на будущем. Высокая доходность.

Реализация паттерна MACD "Продолжение тренда" Реализация паттерна MACD "Продолжение тренда"

Советник торгует по паттерну продолжения тренда индикатора MACD.