Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
SVS_Trend - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6022
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
InnBar_mtf
Индикатор InnBar_mtf.Реализация паттерна MACD "Продолжение тренда"
Советник торгует по паттерну продолжения тренда индикатора MACD.
Kanal_Ant
Индикатор МА-канала, позволяет проводить анализ динамики цены (линия баланса LB играет роль "притяжения" цены при отсутствии внешних воздействий, а отстоящие от нее линии (38%, 62%, 100%) представляют собой линии сопротивления и поддержки.DayBorders Границы предыдущего календарного дня для торговли по Ларри Вильямсу
Скрипт автоматизирует построение линий времени открытия/закрытия календарных суток, линий цены открытия/закрытия суток.