Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
InnBar_mtf - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5746
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор InnBar_mtf.
Параметры:
extern int tf=60;
InnBar_mtf
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8242
Реализация паттерна MACD "Продолжение тренда"
Советник торгует по паттерну продолжения тренда индикатора MACD.MacdPatternTraderv04. Двойная вершина. Из $200 - $1900.
Отличная работа на будущем. Высокая доходность.