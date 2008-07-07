CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

InnBar_mtf - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5746
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор InnBar_mtf.

Параметры:

extern int tf=60;


InnBar_mtf

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8242

Реализация паттерна MACD "Продолжение тренда" Реализация паттерна MACD "Продолжение тренда"

Советник торгует по паттерну продолжения тренда индикатора MACD.

MacdPatternTraderv04. Двойная вершина. Из $200 - $1900. MacdPatternTraderv04. Двойная вершина. Из $200 - $1900.

Отличная работа на будущем. Высокая доходность.

SVS_Trend SVS_Trend

Изменение силы тренда.

Kanal_Ant Kanal_Ant

Индикатор МА-канала, позволяет проводить анализ динамики цены (линия баланса LB играет роль "притяжения" цены при отсутствии внешних воздействий, а отстоящие от нее линии (38%, 62%, 100%) представляют собой линии сопротивления и поддержки.