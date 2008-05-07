CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Signal_Bars_MFI - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
7084
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор: cja

Индикатор показывает информацию, которая будет полезна трейдеру.


Signal_Bars_MFI

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8124

#SF_Trend_Lines #SF_Trend_Lines

Рисует канал с рекомендациями.

TicksInMySQL TicksInMySQL

TicksInMySQL Expert Advisor.

BBflat_sw BBflat_sw

Простой индикатор BBflat_sw.

Squize_MA Squize_MA

Индикатор Squize_MA.