Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
OSC-MTF_CF_SYSv1.1 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5074
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: kuncup
Индикатор OSC-MTF_CF_SYS-v1.1
Индикатор OSC-MTF_CF_SYSv1.1
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8120
GA ind 2 color
Здесь выкладывали этот индикатор одноцветный, этот более наглядный1-2-3
Реализация метода, описанного на странице http://www.tradejuice.com/forex/forex-1-2-3-methode-mm.htm. Автор реализации не является автором метода, поэтому за правильность реализации не ручается.