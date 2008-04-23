CodeBaseРазделы
FanSimple8_4MEn - индикатор для MetaTrader 4

Опубликован:
Обновлен:
Индикатор показывает руководство ценового движения, сигналы от 8 (9) TFs (1M-1W); до 8 MAs (определение 5,21,55).

Источник: forex-tsd.

Индикатор Fansimple8_4men

