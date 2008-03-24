Ставь лайки и следи за новостями
Specification - индикатор для MetaTrader 4
Иногда возникает необходимость вывести информацию в виде таблицы или в несколько строк с соблюдением табуляции. Просто вывести в главное окно несколько строк не проблема, используйте Comment(строка_1,"\n",строка_2,"\n"...). См. пример Comment2
Но функция Comment () выводит только в главное окно графика, иногда же требуется вывод в подокно индикатора. В таком случае пригодится данный пример.
Данный индикатор выводит информацию о спецификации контракта на конкретный инструмент. Функция
void PrepareInfo(string & array[][])
заполняет стринговый двумерный массив с помощью функции MarketInfo(). Далее производится вывод этого массива функцией
void Show(string valueArray[][])
Данная функция является универсальной, и может использоваться для вывода любых двумерных массивов. Функция
void RefreshAccountInfo()
необходима для обновления информации при смене инструмента, периода или торгового счета.
Вот пример использования:
