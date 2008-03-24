CodeBaseРазделы
Индикаторы

Specification - индикатор для MetaTrader 4

Иногда возникает необходимость вывести информацию в виде таблицы или в несколько строк с соблюдением табуляции. Просто вывести в главное окно несколько строк не проблема, используйте Comment(строка_1,"\n",строка_2,"\n"...). См. пример Comment2

Но функция Comment () выводит только в главное окно графика, иногда же требуется вывод в подокно индикатора. В таком случае пригодится данный пример.

Данный индикатор выводит информацию о спецификации контракта на конкретный инструмент. Функция

void PrepareInfo(string & array[][])

заполняет стринговый двумерный массив с помощью функции MarketInfo(). Далее производится вывод этого массива функцией

void Show(string valueArray[][])

Данная функция является универсальной, и может использоваться для вывода любых двумерных массивов. Функция 

void  RefreshAccountInfo()

необходима для обновления информации при смене инструмента, периода или торгового счета.


Все данные по спецификации рассчитываются и выводятся только один раз, то есть обновления на каждом тике не происходит.

Вот пример использования:




