Иногда возникает необходимость вывести информацию в виде таблицы или в несколько строк с соблюдением табуляции. Просто вывести в главное окно несколько строк не проблема, используйте Comment(строка_1,"

",строка_2,"

"...). См. пример Comment2

Но функция Comment () выводит только в главное окно графика, иногда же требуется вывод в подокно индикатора. В таком случае пригодится данный пример.

Данный индикатор выводит информацию о спецификации контракта на конкретный инструмент. Функция

void PrepareInfo ( string & array [][])

заполняет стринговый двумерный массив с помощью функции MarketInfo(). Далее производится вывод этого массива функцией

void Show ( string valueArray [][])

Данная функция является универсальной, и может использоваться для вывода любых двумерных массивов. Функция

void RefreshAccountInfo ()

необходима для обновления информации при смене инструмента, периода или торгового счета.

Все данные по спецификации рассчитываются и выводятся только один раз, то есть обновления на каждом тике не происходит.

Вот пример использования: