Индикаторы

Expected Volumes - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4825
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс

Автор: Amir Aliev

Индикатор Expected Volumes.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8009

