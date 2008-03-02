Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Painter_v1 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4104
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: не указан
Индикатор Painter_v1. Индикатор окрашивает определенные области цены от hh:mm_start до hh:mm_finish.
Индикатор Painter_v1. Индикатор окрашивает определенные области цены от hh:mm_start до hh:mm_finish.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7928
MachXalert
Индикатор machXalert.Heiken Ashi Smoothed
Индикатор Heiken Ashi Smoothed.
VininI ConstTickHeikenAshi R
Индикатор формирует свечи на основе эквиравнотиковых баровVininI ConstTick SMA
SMA построенная на эквиобъемных барах