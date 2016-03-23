Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Custom Graal - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8134
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: не установлен
Индикатор Custom Graal.
Индикатор Custom Graal.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7846
OrdersSuite
Обслуживание ордеров на спотовые валютные пары, спотовое золото и серебро с обработкой ошибок.Firebird hma [I]
Индикатор показывает канал.
Полосы Боллинджера, BB
Индикатор Bollinger Bands ® (Полосы Боллинджера, BB) строит определенное количество стандартных отклонений.Momentum
Индикатор темпа (Momentum, или моментум) оценивает, как изменилась цена актива в течение заданного промежутка времени.