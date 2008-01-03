Добрый день,

сделал свой первый советник (не пипсовка, t/p 100), запустил на EURUSD M1 за 2007 год (01.01.2007 - 25.11.2007),

и очень удивился - профит порядка 1 млн. USD при начальном депозите 3000!

За 2005-2006, и декабрь 2007 года сливает, увы.

Попытки применить стоп-лоссы, закрытия по флетам, ограничение по времени и др. ухудшают ситуацию.

Отсекается много ордеров, которые впоследствии могли бы принести прибыль. Очевидно, дают себя знать просадки.

Есть у кого идеи по повышению надежности советника без отсечения потенциально "хороших" ордеров?

Не сочтите за труд, поделитесь.

С уважением.

P.S.

Настройки максимально агрессивны, уровень риска можно снижать установками:

а) MaxLots - уменьшать вплоть до 1.

б) LotsRiskReductor - увеличивать, до 5-10

в) SpanGator - увеличивать до 3-5.

Хотя, уменьшение риска в одноордерной системе не ведет к улучшению системы в целом.

Открытый ордер блокирует открытие других ордеров, как прибыльных, так и убыточных.

Поэтому, имхо, полное тестирование качества системы может проводиться только без ограничения

количества ордеров.