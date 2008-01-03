CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

AK47_A1 - эксперт для MetaTrader 4

[Deleted] | Russian English 中文 Deutsch 日本語
Просмотров:
19156
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Добрый день,

сделал свой первый советник (не пипсовка, t/p 100), запустил на EURUSD M1 за 2007 год (01.01.2007 - 25.11.2007),

и очень удивился - профит порядка 1 млн. USD при начальном депозите 3000!

За 2005-2006, и декабрь 2007 года сливает, увы.

Попытки применить стоп-лоссы, закрытия по флетам, ограничение по времени и др. ухудшают ситуацию.

Отсекается много ордеров, которые впоследствии могли бы принести прибыль. Очевидно, дают себя знать просадки.

Есть у кого идеи по повышению надежности советника без отсечения потенциально "хороших" ордеров?

Не сочтите за труд, поделитесь.

С уважением.

P.S.

Настройки максимально агрессивны, уровень риска можно снижать установками:

а) MaxLots - уменьшать вплоть до 1.

б) LotsRiskReductor - увеличивать, до 5-10

в) SpanGator - увеличивать до 3-5.

Хотя, уменьшение риска в одноордерной системе  не ведет к улучшению системы в целом.

Открытый ордер блокирует открытие других ордеров, как прибыльных, так и убыточных.

Поэтому, имхо, полное тестирование качества системы может проводиться только без ограничения

количества ордеров.

 

 

 

JMASlope_MTF - мультифрейм инд. JMASlope_MTF - мультифрейм инд.

Простой мультифреймовый индикатор на базе JMASlope для организации скальперской, свинговой торговли, а также упрощенного определения волн Эллиота.

RSI to File RSI to File

Пример скрипта, который пишет значения индикатора RSI в файл csv.

Awesome_Signal - расширенный и дополненный Awesome Awesome_Signal - расширенный и дополненный Awesome

В стандартный Awesome добавлена сигнальная линия и настройки быстрой, медленной, сигнальной линий, а также смещение сигнальной линии

AG AG

Ja ne programist, potomu izvenjajus za oshibki. Eto moj pervij sovetnik,pozalujsta ocenite. I na skolko etot sovetnik nadjozen.