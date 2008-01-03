Ставь лайки и следи за новостями
AK47_A1 - эксперт для MetaTrader 4
- 19156
Добрый день,
сделал свой первый советник (не пипсовка, t/p 100), запустил на EURUSD M1 за 2007 год (01.01.2007 - 25.11.2007),
и очень удивился - профит порядка 1 млн. USD при начальном депозите 3000!
За 2005-2006, и декабрь 2007 года сливает, увы.
Попытки применить стоп-лоссы, закрытия по флетам, ограничение по времени и др. ухудшают ситуацию.
Отсекается много ордеров, которые впоследствии могли бы принести прибыль. Очевидно, дают себя знать просадки.
Есть у кого идеи по повышению надежности советника без отсечения потенциально "хороших" ордеров?
Не сочтите за труд, поделитесь.
С уважением.
P.S.
Настройки максимально агрессивны, уровень риска можно снижать установками:
а) MaxLots - уменьшать вплоть до 1.
б) LotsRiskReductor - увеличивать, до 5-10
в) SpanGator - увеличивать до 3-5.
Хотя, уменьшение риска в одноордерной системе не ведет к улучшению системы в целом.
Открытый ордер блокирует открытие других ордеров, как прибыльных, так и убыточных.
Поэтому, имхо, полное тестирование качества системы может проводиться только без ограничения
количества ордеров.
