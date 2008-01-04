CodeBaseРазделы
Советники

AG - эксперт для MetaTrader 4

Gatis | Russian English 中文 Deutsch 日本語
Просмотров:
4877
Рейтинг:
(41)
Опубликован:
Обновлен:
 Ja novechok v etom dele, i eto moj pervij sovetnik.
 Ocenite rebjata pozalujsta.


СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период1 Час (H1) 2005.01.03 01:00 - 2008.01.03 23:00 (2005.01.03 - 2008.01.04)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыLots=0.1; F_EMA=15; S_EMA=18; SMA=30; ORDER=6; chk=0;

Баров в истории19633Смоделировано тиков5262338Качество моделирования90.00%
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит3000.00



Чистая прибыль22854.97Общая прибыль43365.44Общий убыток-20510.47
Прибыльность2.11Матожидание выигрыша31.92

Абсолютная просадка1153.32Максимальная просадка3472.87 (13.71%)Относительная просадка58.63% (2763.44)

Всего сделок716Короткие позиции (% выигравших)347 (54.18%)Длинные позиции (% выигравших)369 (59.89%)

Прибыльные сделки (% от всех)409 (57.12%)Убыточные сделки (% от всех)307 (42.88%)
Самая большаяприбыльная сделка711.36убыточная сделка-301.33
Средняяприбыльная сделка106.03убыточная сделка-66.81
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)32 (3068.88)непрерывных проигрышей (убыток)18 (-226.15)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)3922.42 (11)непрерывный убыток (число проигрышей)-1528.27 (15)
Среднийнепрерывный выигрыш6непрерывный проигрыш5
