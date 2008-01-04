Смотри, как бесплатно скачать роботов
AG - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4877
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Ja novechok v etom dele, i eto moj pervij sovetnik.
Ocenite rebjata pozalujsta.
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|1 Час (H1) 2005.01.03 01:00 - 2008.01.03 23:00 (2005.01.03 - 2008.01.04)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|Lots=0.1; F_EMA=15; S_EMA=18; SMA=30; ORDER=6; chk=0;
|Баров в истории
|19633
|Смоделировано тиков
|5262338
|Качество моделирования
|90.00%
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|3000.00
|Чистая прибыль
|22854.97
|Общая прибыль
|43365.44
|Общий убыток
|-20510.47
|Прибыльность
|2.11
|Матожидание выигрыша
|31.92
|Абсолютная просадка
|1153.32
|Максимальная просадка
|3472.87 (13.71%)
|Относительная просадка
|58.63% (2763.44)
|Всего сделок
|716
|Короткие позиции (% выигравших)
|347 (54.18%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|369 (59.89%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|409 (57.12%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|307 (42.88%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|711.36
|убыточная сделка
|-301.33
|Средняя
|прибыльная сделка
|106.03
|убыточная сделка
|-66.81
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|32 (3068.88)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|18 (-226.15)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|3922.42 (11)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-1528.27 (15)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|6
|непрерывный проигрыш
|5
