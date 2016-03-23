CodeBaseРазделы
Индикаторы

Waddah Attar Strong Level - индикатор для MetaTrader 4

Ahmad Waddah Attar | Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
8113
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор отрисовывает Month - Week - Day - H4 уровень или диапазон с бэктестом или без него (для этого в настройках выставляется true или false).

Вы можете показать или скрыть уровни на графике по вашему желанию.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7221

