Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Waddah Attar Strong Level - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8113
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор отрисовывает Month - Week - Day - H4 уровень или диапазон с бэктестом или без него (для этого в настройках выставляется true или false).
Вы можете показать или скрыть уровни на графике по вашему желанию.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7221
FXA0 - RSI Crossing 50 plus ATR ver1.2.mq4
Вход в рынок рассчитывается на основании комбинаций сигналов от RSI и ATR.Поворот текста
Простой пример работы с объектами: создание объекта, изменение свойств, перерисовка графика.
Waddah Attar Buy Sell Vol
Индикатор визуально отображает объемы Buy и Sell.Waddah Attar ADXxBollinger Indicator
Очень сильный и простой в использовании индикатор.