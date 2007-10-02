Смотри, как бесплатно скачать роботов
ICWR v0 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5452
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Автор: John LotoskiИндикатор строит четыре различных Фибо по четырем последним ЗигЗагам. Полезно применять на больших таймфреймах.
TMA
Здесь основной вес приходится на среднюю часть ценового ряда. Фактически, они представляют собой дважды сглаженные простые скользящие средние. Длина простых скользящих средних зависит от чётности или нечётности выбранного числа периодов.Volume with Custom Moving Average
Индикатор Volume with Custom Moving Average.
ICWR.a
Строит один Фибо по последнему ЗигЗагу. Для тех, кто постоянно ставит сетки Фибо (а таких большинство), это довольно примечательная вещь, избавляющая от лишней работы.BW-wiseMan-1
Первая версия индикатора wlxBWWiseMan. Указывает свечи изменения тренда.