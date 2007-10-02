Первая версия индикатора wlxBWWiseMan. Указывает свечи изменения тренда.

Строит один Фибо по последнему ЗигЗагу. Для тех, кто постоянно ставит сетки Фибо (а таких большинство), это довольно примечательная вещь, избавляющая от лишней работы.