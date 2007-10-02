Смотри, как бесплатно скачать роботов
T3_adx_+di_-di_burst - индикатор для MetaTrader 4
Автор: не указан
Сглаживание индикатора ADX. Пересчитывает на каждом тике заданное число баров (не оптимизирован)
BW-wiseMan-1
Первая версия индикатора wlxBWWiseMan. Указывает свечи изменения тренда.ICWR.a
Строит один Фибо по последнему ЗигЗагу. Для тех, кто постоянно ставит сетки Фибо (а таких большинство), это довольно примечательная вещь, избавляющая от лишней работы.
^Dyn_Pivot
Вычисляет Точку Разворота.ADX Crossing
Дирекционная система (ADX). Дирекционная система была разработана Дж. Уайлдером в середине 70-х годов в дополнение к системе PARABOLIC SAR и затем развита рядом аналитиков.